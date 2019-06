Allan, il Psg molla la presa: Tuchel tratta il ghanese ​Gueye

La pista che porterebbe Allan sotto la Tour Eiffel può presto essere un ricordo. Questo quanto riportato in Francia da Telefoot che spiega le ultime evoluzioni di mercato tra l'Italia e Parigi. Il Paris Saint Germain non ha smesso di guardare ad Allan, centrocampista azzurro che piace da oltre un anno, ma per il club parigino le richieste del Napoli degli ultimi sei mesi sono troppo alte per essere accontentate, tanto da far quasi saltare del tutto l'affare.



Il Psg, secondo quanto riportato dai canali francesi, avrebbe anche già in mano l'alternativa al mediano brasiliano. Si tratterebbe di Idrissa Gueye, 30enne centrocampista senegalese che gioca con l'Everton e che Tuchel avrebbe visionato con insistenza negli ultimi mesi. Tra le parti ci sarebbe anche già una trattativa in fase avanzata che chiuderebbe a tutti gli effetti la porta per un trasferimento di Allan alla corte degli sceicchi.

