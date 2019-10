Dalla Francia: Malcuit ha detto no al Marocco, aspetta Deschamps

La prima convocazione in nazionale era arrivata, visto che Vahid Halilhozdic avrebbe voluto vederlo in campo con la maglia del Marocco per le prossime due amichevoli a disposizione, ma Kevin Malcuit non vestirà la maglia della nazionale nordafricana. questa la notizia pubblicata in queste ore da France Football che ha comunicato il rifiuto del terzino del Napoli alla chiamata marocchina.



Secondo quanto si legge, Malcuit - che ha il doppio passaporto - in questi giorni ha ragionato sulla possibile convocazione decidendo poi per il no. Il terzino di Ancelotti, arrivato oltre un anno fa dalla Ligue 1 in Serie A, vuole a tutti i costi la Francia e accetterebbe solo una chiamata di Didier Deschamps.

