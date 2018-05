Il futuro di Sarri, Londra lo attende ma lo Zenit ci spera: 4 milioni

di Gennaro Arpaia

L’annuncio che tutti aspettavano, è arrivato. Maurizio Sarri e il Napoli sono ormai ex, amanti a cui hanno lasciato solo il ricordo dopo una storia d’amore incredibile durata tre anni. «C’eravamo tanto amati», canterebbe qualcuno, ma anche un sentimento forte come quello che lega ancora Napoli al toscano può interrompersi per non tornare mai più. Ora l’ex allenatore azzurro, che nelle ultime ore ha svuotato gli armadietti di Castel Volturno salutando di fatto la città, deve decidere il suo domani, un futuro a metà tra la voglia di sedersi nel centro di Londra ed il richiamo dell’est, quello che fa rima con lo Zenit.



L’offerta del club russo, secondo quanto riportato da Sport Express, è già pronta: triennale da 4 milioni a stagione per Sarri e la speranza di proseguire il lavoro fatto con Mancini negli ultimi mesi per poter riportare il club su livelli importanti in campionato ed Europa. Ma la testa del toscano vola a Stamford Bridge, dove probabilmente sarà già nelle prossime ore per capire più da vicino quante chances ci sono di vedersi da nuovo allenatore del Chelsea il prossimo anno.



Il club inglese deve ancora trovare la formula giusta per liberare Antonio Conte, poi proverà a servirsi di Sarri che direbbe di si già a scatola chiusa. In Russia, però, continuano a sperare che Conte faccia saltare l’operazione e, in quel caso, puntare tutto e forte proprio sull’ex allenatore azzurro. Se il viaggio inglese non dovesse andare a buon fine, Sarri potrebbe davvero volare in Russia e ripercorrere la strada di altri allenatori italiani. Un anno o due per familiarizzare col calcio europeo e poi auspicarsi il ritorno, proprio come Spalletti e Mancini prima di lui.

