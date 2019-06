Dalla Spagna: Albiol lascia Napoli Il Villarreal paga la clausola

La Spagna nel futuro di Raul Albiol. Secondo quanto riportato in queste ore dal quotidiano spagnolo Marca, il centrale azzurro sarebbe pronto a cambiare casacca per il ritorno in patria. Non più il Valencia, ma il Villarreal: la squadra del sottomarino giallo sarebbe pronta a pagare la clausola da 4 milioni di euro presente nel contratto di Albiol.



Già nelle scorse finestre di mercato estive il difensore ex Real Madrid aveva pensato al ritorno a casa, viste le volontà del Valencia. Poi, la sostanziosa offerta di rinnovo del Napoli aveva fatto cambiare idea al calciatore. Nell’ultima stagione lo spagnolo ha saltato tre mesi restando lontano dal campo a causa del noto problema al ginocchio, ma per il Napoli la coppia con Koulibaly é tanto affidabile da non aver concesso la sua cessione negli ultimi anni.





