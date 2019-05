Dalla Spagna: Ancelotti ha parlato con Hernandez, lo vuole al Napoli

Si chiama Theo Hernandez, è nato a Marsiglia nel 1997 ed è l'obiettivo di mercato di Carlo Ancelotti per la fascia sinistra del prossimo Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Hernandez è il preferito di Carletto che lo conosceva già prima di oggi e ha parlato con lui per promettergli un ruolo importante in Serie A e convincerlo a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.



Contratto lungo fino al 2023 con il Real Madrid, Hernandez ha giocato l'ultima stagione con la maglia della Real Sociedad, non convincendo fino in fondo. Sembra essere il profilo ideale per il Napoli: giovane, talentuoso, pronto a spiccare il volo anche lontano dalla capitale spagnola. Marca ha confermato le telefonate arrivate da Napoli nei giorni scorsi e il calciatore, valutato circa 15-20 milioni, potrebbe farsi convincere da uno dei migliori allenatori al mondo.

