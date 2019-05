Dalla Spagna: l'Atletico su Hysaj Ma il Napoli chiede 40 milioni

Grandi manovre in casa Atletico Madrid con diego Simeone impegnato nella costruzione della nuova rosa a disposizione per il prossimo anno. Secondo quanto riportato in Spagna dal quotidiano Sport, i Colchoneros starebbero pensando in queste ore anche ad Elseid Hysaj, terzino del Napoli che potrebbe rinforzare la fascia destra dopo Juanfran.



A spaventare le mire della squadra spagnola, però, ci sarebbero le richieste del Napoli che non chiude la porta alla cessione di Hysaj ma chiede almeno 40 milioni per lasciarlo partire. Le parole del suo agente Mario Giuffredi non lasciano spazio a dubbi, l'albanese lascerà l'azzurro, ora resta capire dove e come potrà andare l'ex terzino dell'Empoli. Su di lui sembra esserci anche la Juventus che nelle prossime ore potrebbe firmare l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, vero e proprio mentore per Hysaj.

© RIPRODUZIONE RISERVATA