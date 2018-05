di Delia Paciello

Una stagione strepitosa quella di Koulidou Koulibaly con la maglia del Napoli, e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai più importanti club europei. Dopo le attenzioni dalla Premier, ora anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il difensore azzurro. Secondo Mundo Deportivo sarebbe infatti il primo nome nella lista dei blaugrana accanto a quello di Marquinhos del Psg e di De Ligt dell’Ajax.



Si tratta di operazioni complicate per ciascuno dei giocatori individuati, ma la prestanza fisica e l’ottima tecnica del senegalese lo rendono il profilo ideale da introdurre nella rosa dei catalani. A giugno K2 compirà 27 anni, e ha la maturità e l’esperienza giusta per giocare nelle migliori squadre del continente, tanto che anche il Cies ha inserito il suo nome - insieme a quello di Albiol – nella top 11 dei calciatori scelti fra i cinque maggiori campionati europei che si sono distinti nella stagione in corso.



Tuttavia «negoziare con De Laurentiis non è facile», come sottolinea lo stesso giornale spagnolo; e il patron azzurro non lo cederebbe per meno di 70 milioni di euro. Certo davanti a una buona offerta da parte di Bartomeu anche il vulcanico presidente del Napoli potrebbe sciogliersi: sarà certamente una calda estate di calciomercato e Koulibaly sembra proprio essere l’uomo del momento.

