Dalla Spagna: Diawara in uscita L'azzurro nell'agenda dell'Atletico

C'è anche il nome di Amadou Diawara nell'agenda di mercato del nuovo Atletico Madrid di Diego Simeone. La squadra della capitale spagnola comincerà un nuovo ciclo il prossimo anno dopo le tante cessioni di questa estate ed anche il centrocampista azzurro fa parte dei potenziali obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'argentino.



Secondo quanto riportato da Diario As in Spagna, dopo l'interessamento ad Hysaj che è in uscita da Napoli, la società avrebbe chiesto informazioni al club azzurro anche sul centrocampista guineano, arrivato tre anni fa dal Bologna ma mai realmente protagonista in azzurro con Sarri o con Ancelotti. La società di Aurelio De Laurentiis l'aveva comprato dal Bologna per circa 15 milioni di euro, ora ha fissato il prezzo intorno ai 20 milioni pensando a lui anche come eventuale contropartita per operazioni in entrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA