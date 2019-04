Dalla Spagna: Napoli, riecco Albiol Lo spagnolo per ribaltare l'Arsenal

Raul Albiol è pronto per il rientro. A svelarlo l'edizione di Mundo Deportivo che riporta le ultime parole spagnole del centrale azzurro: Albiol, dopo l'operazione a Londra dello scorso febbraio, si era infatti spostato in patria per cominciare il lungo periodo di riabilitazione al ginocchio con l'aiuto del dottor Ferran Abat, uno dei più affidabili del campo, con le strutture del centro Resport Clínic, un'eccellenza in Europa.



Il difensore del Napoli ha avuto a disposizione tutto il tempo per il miglior recupero e, come riportato dal quotidiano spagnolo, ha fatto rientro ieri a Napoli accompagnato dal preparatore Gabriel Planells che ne seguirà gli sviluppi nei prossimi giorni. Albiol si aggregherà al gruppo da lunedì, visto che ora il Napoli è a Verona in attesa del match di domani contro il Chievo, e spera di poter già essere preso in considerazione per il match di ritorno di giovedì al San Paolo contro l'Arsenal, anche se sembra un discorso azzardato.



Dopo la sconfitta dell'andata per 2-0, gli azzurri di Carlo Ancelotti dovranno tentare l'impresa tenendo immacolata la propria porta, per cui la presenza di Albiol sarebbe una importante novità. L'ex Real Madrid è convinto che la qualificazione non sia ancora chiusa e sarebbe poi pronto per disputare da protagonista le semifinali del torneo europeo.

