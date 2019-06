Dalla Spagna: Napoli su Hernandez ma il terzino preferisce la Bundes

Il suo nome è stato accostato più volte al Napoli, presente sulla lista di mercato di Ancelotti e degli azzurri, ma il destino di Theo Hernandez potrebbe non essere in Serie A. Il terzino francese è in cerca di collocazione per il prossimo anno, il Real Madrid non lo terrà e vorrebbe cederlo al miglior offerente dopo che nell'ultima stagione il calciatore è riuscito a mettersi in mostra con la maglia della Real Sociedad.



Secondo quanto riportato da Diario As, Hernandez guarderebbe con più piacere ad un futuro in Bundesliga, convinto da due motivazioni: da un lato un calcio che potrebbe essere più affine alle sue caratteristiche, dall'altro la presenza in Germania del fratello Lucas. Il più famoso della famiglia Hernandez, infatti, si è appena trasferito in Bundes e il prossimo anno ripartirà dal Bayern Monaco, ragion per cui anche Theo potrebbe essere invogliato a lasciare la Spagna con la stessa destinazione.

