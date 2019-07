Dalla Spagna: Napoli, per Rodrigo offerti Milik e soldi in cambio

Rodrigo a Napoli e Milik lontano dall’azzurro. Questa sarebbe l’offerta avanzata dal Napoli al Valencia nelle ultime ore per arrivare alla punta metà brasiliana e metà spagnola dei valenciani. A riportare la notizia ci ha pensato SuperDeporte, in Spagna: gli azzurri avrebbero offerto una somma di denaro e in più anche il cartellino del bomber polacco, 20 gol nell’ultima stagione con il Napoli.



Le intenzioni del calciatore, però, non sarebbero positive nei confronti della squadra di Carlo Ancelotti. I media spagnoli, infatti, confermano che per Rodrigo Napoli non sarebbe la prima opzione e, in caso di cessione, preferirebbe altre destinazione per lasciare Valencia. Il Napoli, con il direttore Giuntoli in prima linea, segue comunque l’evolversi della situazione.

