Dalla Spagna: «Il Real su Fabián I blancos ritrovano De Laurentiis»

Fabián Ruiz nei radar del Real Madrid. La prima pagina di Marca di oggi direbbe già tutto, perché è ormai palese l'interesse delle big di Spagna per il centrocampista azzurro. Dalle pagine del quotidiano sportivo spagnolo, si legge che il Real segue ormai da tempo con molto interesse le gare del napoletano e le prestazioni con la maglia della nazionale spagnola hanno convinto lo staff della capitale a provare il suo acquisto nella prossima finestra di mercato estiva.



Il Real Madrid sa bene quanto potrà essere difficile strapparlo al Napoli: un po' per l'interesse di altri grandi squadre in Europa - tra cui proprio il Barcellona, un po' per i rapporti che possono esserci con Aurelio De Laurentiis, non proprio idilliaci dopo il caso James Rodriguez che ha caratterizzato l'ultima estate di mercato napoletana. Il Napoli, dal canto suo, non vuole cedere il calciatore e proverà nei prossimi mesi a concretizzare un adeguamento di contratto che stabilizzi la posizione di Fabián all'interno del gruppo azzurro.









Di certo, però, c'è che il nome dell'andaluso è finito di prepotenza nella lista dei blancos che devono allargare il numero dei centrocampisti nella prossima stagione, a prescindere da quello che potrà essere il futuro di Zidane. Insieme con Fabián, infatti, tra gli obiettivi del Real Madrid ci sono anche Paul Pogba, Eriksen, oltre ad altri due giovanissimi talenti come il norvegese Odegaard (già di proprietà delle merengues ma in prestito in Liga) e Van de Beek.

