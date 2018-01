Darmian, l’agente conferma: «Ho contatti con club di Serie A»

di Gennaro Arpaia

Sarà uno dei pezzi pregiati delle prossime finestre di mercato, ma quella di Matteo Darmian è una situazione tutta da decifrare. Il Manchester United potrebbe lasciarlo andare, ma solo per una offerta considerata valida, da 20 milioni in su. A specificarlo è stato anche Tullio Tinti, agente del terzino ex Torino. «Darmian per ora non è in vendita» le parole dell’agente, che non chiude però ad un trasferimento.



Ai microfoni della radio capitolina Rete Sport, infatti, Tinti smentisce ogni contatto con la Roma, ma non con altri club. «Non ho mai ricevuto chiamate dalla Roma per il giocatore. Ci sono contatti, però, con altre squadre della Serie A, ma non con i giallorossi». Parole che non lasciano il tempo che trovano, visto che gli altri club interessati all’esterno arrivano proprio dalla Serie A.



La bagarre sembra essere la solita, quella che oppone in campo e sul mercato Napoli e Juventus. Gli azzurri vorrebbero un nuovo elemento sugli esterni per eliminare i problemi dell’apparato difensivo di Sarri, ma dovranno fare i conti con richieste economiche importanti per il cartellino e per l’ingaggio dello stesso Darmian, che percepisce una cifra intorno ai 2 milioni annui.

