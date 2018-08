Darmian vicinissimo al Napoli, arriva il via libera di Mourinho

di Pino Taormina

Inviato a Maynoot



Piove. Una pioggia sottile e fitta. Il cielo d'Irlanda accoglie il Napoli secondo la tradizione. De Laurentiis e Chiavelli devono parlare però di cose importanti e non interrompono il summit a bordo campo neppure per il cattivo tempo. Il presidente e l'ad del Napoli sono con il ds Giuntoli e il suo assistente Pompilio e passeggiano per la linea laterale mentre il Napoli si allena sul campo del resort Carton House. È, probabilmente, Darmian, l'oggetto della chiacchiera. Il Napoli non pare andar di fretta, ma l'ex granata sì. E quindi è il momento di prendere una decisione: Mou è pronto a dare il via libera alla sua cessione e Darmian studia una intesa con il club azzurro



PROSSIMA SETTIMANA

Ormai ci siamo. Al ritorno dalla tournée europea, il club azzurro avrà anche il terzino destro. Darmian è al momento in pole e c'è un appuntamento di massima per le prossime ore. Ovviamente in videoconferenza. Proprio questo vertice a distanza può dare l'accelerata decisiva in questa storia. I segnali comunque sembrano essere positivi. La questione Darmian è legata alle modalità di cessione: il Napoli lo vuole in prestito ma il Manchester United lo cede solo a titolo definitivo e al prezzo di 20 milioni.



Gli azzurri non vorrebbero spendere questa cifra: cercano un buon terzino che però non metta in ombra Hysaj; a sinistra, poi, entro due mesi ci sarà il rientro di Ghoulam. Insomma, l'ideale sarebbe qualcuno tipo Lainer del Salisburgo, ipotesi che resta ancora in piedi nonostante le difficoltà della trattativa.



OCCHIO ALL'OUTSIDER

Sì, c'è l'opzione Kevin Malcuit del Lille. I transalpini lo danno via per circa 10 milioni e il calciatore vuole un ingaggio da 1,2 milioni a stagione. Insomma siamo nei parametri. Nella lista dei candidati anche Aurier e Meunier che sono in lista di sbarco nei loro club. È ovvio che la strategia del Napoli di rinviare ancora la scelta punta anche a capire la tipologia dell'esterno basso: magari nei prossimi appuntamenti internazionali, Ancelotti proverà altre soluzioni (per esempio di nuovo Hysaj) per capire il tipo di fretta. Senza dimenticare la pista «italiana»: Laxalt è uno di quelli nel mirino, anche se con il Genoa di Preziosi non è mai semplice trovare punti di incontro per De Laurentiis.



E OCHOA?

Il portiere messicano può arrivare solo in prestito, ma anche qui bisogna tener conto del fatto che sarà Meret il titolare. Al massimo il giovane friulano potrebbe saltare la prima con la Lazio ma in ogni caso il suo ritorno sarà per fine agosto. La faccenda del portiere sembrava chiusa con il suo ex udinese e invece sembra ancora una questione aperta. In ogni caso Karnezis, che domani sera sarà titolare con il Liverpool, potrebbe dare importanti indicazioni sul mercato. La soluzione meno prestigiosa la offre il manager Giuffredi che propone uno tra Gabriel e Bardi. Vedremo.



TENTAZIONI

Con calma e senza sbandierarlo ai quattro venti, ma continua il corteggiamento del club azzurro per Rodrigo del Valencia. La richiesta è ancora molto alta, ma i contatti sono continui anche con l'entourage dell'attaccante brasiliano che ha però il passaporto spagnolo. Non una operazione semplice, soprattutto perché il Napoli dovrebbe prima liberare una casella tra gli attaccanti. Però monitorare il mercato è d'obbligo per un club come il Napoli. In serata circolano poi voci di un interessamento per Belotti ma sia il Torino, con il ds Petrachi, che il Napoli smentiscono.



CESSIONI

È fatta praticamente per Grassi al Parma: prestito secco, senza riscatto. Il ds Giuntoli ha dato il via libera. Il calciatore guadagnerà 700mila euro: la Spal non è riuscita a pareggiare l'offerta dei «cugini» ducali. Affare concluso anche per Tonelli, che ha rinunciato alla trasferta irlandese per un attacco influenzale: potrebbe andare al Cagliari con la formula del prestito oneroso e con riscatto fissato il prossimo anno a 7 milioni, ma nelle ultime ore anche il Chievo si è fatto avanti.

