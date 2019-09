Napoli, la carica di De Laurentiis: «Mai sazi, a Lecce con rabbia»

«Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica». Questo il messaggio Twitter lanciato in queste ore da Aurelio De Laurentiis.



Il presidente azzurro era presente al San Paolo lo scorso martedì per la sfida al Liverpool e si è detto orgoglioso e felice della prestazione dei suoi.



