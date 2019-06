De Laurentiis annuncia due colpi: «Ma pensiamo prima alle uscite»

«L'estate è lunga, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni. Ancelotti sarà con noi per altri due anni e prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite». Così Aurelio De Laurentiis direttamente da Malta dove si è svolta nelle scorse ore l'ultima riunione ECA a cui il patron azzurro ha preso parte con l'assistente Chiavelli. «Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere un buon lavoro sulla fascia destra», ha detto de Laurentiis che poi ha messo in chiaro le cose.



«Di attaccanti ne abbiamo tanti, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere» le sue parole, intercettato all'uscita. «Il terzino destro l'abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei calciatori a nostra disposizione».

