De Laurentiis-Bari, la rabbia dei tifosi del Napoli: «Finalmente. È una vita che Bari!»

Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi. A Napoli la reazione non è stata delle migliori. I tifosi azzurri, in larga parte, sembrano preoccupati dalla scelta imprenditoriale della famiglia De Laurentiis che ora, oltre alla squadra azzurra, si ritroverà a gestire un altro grande club del Sud Italia come quello pugliese. Dopo il fallimento di qualche giorno fa, il calcio a Bari rinasce come era rinato il calcio a Napoli nel lontano 2004. Ed ora De Laurentiis potrebbe scrivere un’altra storia importante del calcio italiano creando un polo calcistico mai visto prima nel meridione.



Questioni imprenditoriali a parte, ai tifosi azzurri poco è piaciuta la scelta di ADL. Lo striscione apparso ieri sera all’esterno dello Stadio San Paolo ne è la prova: «Finalmente. È una vita che Bari» recita la scritta. Ma anche sul web il tenore cambia poco. «Non mi sembra difficile da capire che acquistare il Bari, se va bene, farà soltanto guadagnare lui! Spero che almeno servirà a smuoverlo a mollare il Napoli!!!» scrive qualche utente arrabbiato in rete. «Compraci Cavani invece del Bari» o anche «Ma vi rendete conto che oggi 1 agosto e il compleanno del Napoli e ADL il nostro presidente si presenta al Bari? Non ha alcun rispetto per la nostra storia» il tenore dei messaggi che circolano in queste ore. Anche in Puglia c’è chi non vede benissimo il nuovo progetto e lo fa sapere con un eloquente «A Bari ci mancava solo pulcinella. Che vergogna!!!»



C’è poi chi, come al solito, prova a prenderla con ironia. «Lo stadio fuori città mi va bene, ma addirittura a Bari mi sembra una esagerazione» la battuta che circolava via social. «Sono io il vostro Cassano» scrive qualcuno scherzando sulla frase proprio di De Laurentiis sull’eventuale arrivo di Edinson Cavani a Napoli, o anche «ADL fa meno fatica a comprare una squadra che un solo giocatore nel Napoli». Pochi, ma ci sono, quelli che ne hanno appoggiato la scelta imprenditoriale. «De Laurentiis sa cosa fa e può rilanciare il club e tutto il Sud» o anche chi esulta direttamente dalla Puglia. «Grande, presidente. Diventeremo come il Napoli!»

