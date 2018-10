De Laurentiis: Cavani, porte aperte quando deciderà di ridursi il salario

di ​Pino Taormina

Inviato a Parigi



Il principe del Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, 37 anni, tre moglie e sette figli, ha speso oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro dal 2011. Di questi, 90 milioni sono passati dalla casse del club parigino a quello azzurro: 26 per l'operazione Lavezzi e 64 per quella Cavani. Regista: l'allora ds Leonardo, ora al Milan. Era la campagna d'Italia che ha portato qui anche Carletto Ancelotti, alla fine del 2012. Un anno e mezzo di trionfi solo made in Francia, nessuna gloria europea. Poi, nonostante il contratto, il tecnico emiliano decise per la partenza per il Real. Dove avrebbe conquistato la Decima Champions della storia madrilena.



De Laurentiis e il plenipotenziario nella Ville Lumiere di al Thani ovvero Nasser Al Khelaifi vivono il calcio in maniera opposta: uno insegue il passaggio del turno per evitare un nuovo rosso di bilancio (l'ultimo chiuso con un -6 milioni circa); l'altro degli euro della Champions non sa che farsene e se gli gira la testa la Uefa se la porta a Doha. Come ha fatto con il Mondiale 2022. Non stupisca, dunque, se ieri parlando alla tv francese Rmc Sport di Edinson Cavani, De Laurentiis ha battuto sul solito tasto legato ai tetti di ingaggio e al fair play finanziario (che a Parigi hanno sempre tradotto in maniera sommaria). «La porta del Napoli è sempre aperta per Cavani, magari anche come dirigente. Il giorno in cui Cavani accetterà di abbassarsi il salario, e vorrà vivere vicino ai suoi due figli, sarà il benvenuto. Con Ancelotti, sarebbe l'attaccante perfetto».

