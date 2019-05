I primi 70 anni di De Laurentiis: i regali da sogno dei napoletani

di Bruno Majorano

70 candeline e la torta a...De Laurentiis. Un compleanno speciale quello di oggi per il presidente del Napoli che avrebbe voluto festeggiare certamente con un trofeo, magari l'Europa League che mercoledì si giocherà l'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri alla guida del Chelsea. Non ci penserà De Lurentiis che per un giorno vuole avere in testa solo le cose migliori. Da parte nostra abbiamo pensato di mettere insieme una serie di auguri speciali da parte di tifosissimi napoletani che si sono lasciati andare anche con un possibile regalo «immaginario» da consegnare la presidente, legando il tutto anche da qualche indimenticabile momento di questi suoi anni a Napoli.



