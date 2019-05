Mossa a sorpresa di De Laurentiis: «Porterei subito De Rossi al Napoli»

«De Rossi lo prenderei subito, perché secondo me anche con i problemi fisici o anagrafici che potrebbe avere è un uomo di sport». Aurelio De Laurentiis torna a parlare e lo fa direttamente da Roma, presente all’evento “Race for the Cure”. Impossibile non parlare del caso legato al centrocampista giallorosso che sta animando le ore della Capitale. «Più volte ha manifestato la sua grande voglia di fare l’allenatore in futuro, io ho avuto rapporti con il padre che da anni gestisce in maniera vincente le giovanili giallorosse, quindi sono sicuro che anche Daniele troverà una sua strada e sarà ancora vincente come lo è stato da calciatore».



Poi il patron azzurro pensa alla Roma e alla gestione Pallotta che ha perso in pochi anni sia Totti che De Rossi, due simboli del calcio giallorosso. «La fine del contratto di De Rossi con la Roma è un giallo», ha aggiunto De Laurentiis. «Ma non è che hanno già venduto la Roma a qualcuno? Altrimenti sarebbe un errore pazzesco nei tempi della decisione. È stata recitata male, come un attore che va fuori tempo», ha concluso il presidente.

