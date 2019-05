De Laurentiis, festa e mercato: «Terzini e attacco per ridurre gap»

Prima la festa di fine anno negli spogliatoi, poi lo sguardo al futuro. «Sappiamo di avere un buon gruppo. Ancelotti è stato sempre paragonato alla precedente gestione, ma ha lavorato tanto per questa e per la prossima stagione». Aurelio De Laurentiis sembra soddisfatto da questo Napoli. «È stato un secondo posto importante, con tredici punti di vantaggio sulla terza, quindi siamo una seconda Juventus e noi facciamo tanto con molto meno rispetto a loro».



La gara con la prima in classifica continua. «Il tifoso del Napoli vuole battere i bianconeri, ma loro sono i padroni d’Italia. Li apprezzo, è giusto che ragionino a modo loro, ma non condivido il loro pensiero. Non possiamo indebitarci prendendo Icardi o Messi. Napoli non gode di una grande pubblicità, non è facile convincere calciatori e le loro famiglie», ha continuato a Radio Kiss Kiss.



Poi il mercato. «Abbiamo bisogno di mettere a posto attacco e terzini per ridurre il gap dalla Juve. Non abbiamo le loro risorse, così come Napoli non ha le risorse di Torino. Bisogna avere il coraggio ed il cervello per raggiungere determinati obiettivi. Le contestazioni? Abbiamo 40 milioni di tifosi, un giorno arriveremo a 80 milioni esplorando territori ancora none esplorati, nulla a che vedere con 300 tifosi che contestano in Curva».

