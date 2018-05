De Laurentiis: «Gli arbitri devono dipendere dalla Lega calcio»

di Gennaro Arpaia

Mattinata di chiusura per il sesto Football Leader, l’evento che ha previsto per quest’anno la presenza di Nicola Rizzoli e Aurelio De Laurentiis per l’incontro conclusivo. Tema della giornata il Var, protagonista dell’ultima stagione nel bene e nel male, come sottolineato più volte dallo stesso presidente azzurro nelle scorse settimane.



«Abbiamo dovuto registrare gli errori in corso quest’anno, per provare a migliorare per quanto possibile la nostra prima applicazione del Var», ha esordito Rizzoli, designatore della CAN di serie A. «Il nostro primo obiettivo era tenere il gioco fluido e permettere al Var di inserirsi nelle gare senza interromperle troppo».



«Non voglio accusare nessuno stamattina. La cosa che mi scoccia è che nessuno vuole assumersi le responsabilità nel calcio italiano», la risposta piccata di De Laurentiis. «Per me un arbitro deve essere equidistante da tutto, non può avere un ruolo politico. Se appartiene alla Federazione c’è un errore, perché dovrà schierarsi da qualche parte e non ci sarà equilibrio. Nel calcio, per un problema anagrafico, si è sempre vissuto sul compromesso di ignorare le cose che accadevano. Bisognava rifondare il calcio nel 1996, non oggi, fare come in Inghilterra. La classe arbitrale dovrebbe essere assunta dalla Lega, rendere gli arbitri dipendenti delle società e nel caso ammonirli».

