De Laurentiis jr lancia a Casoria il progetto «Cantera Napoli City»

«Il punto cardine sarà la napoletanità». Con questo motto Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, annuncia il varo del progetto Cantera Napoli City. Perché il calcio è sempre stato una storia che comincia al campetto, da bambini, dove si sogna il provino per essere presi dal Napoli o dalla Juve o da una squadra che si vede in tv: perché se non si torna al vivaio, alla cantera, si smarrisce ogni sentiero. «Una scuola calcio a Casoria. È con grande orgoglio e gioia che nasce una collaborazione nella quale ho dedicato impegno e attenzione, oltre a tutto l'amore che provo per Napoli.





