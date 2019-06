«James Rodriguez è un desiderio di Ancelotti». Così Aurelio De Laurentiis parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss, confermando le voci di mercato che si susseguono negli ultimi giorni. «Volevamo mettere a punto i due terzini e un attaccante, James non rientrebbe nel resto dei programmi e non so quanto risponda alle nostre esigenze di gioco, ma è di certo un grande calciatore. Carlo lo ha già avuto e lo vuole di nuovo, sa quanto può essere utile per la nostra squadra, allora io non faccio una piega e, anche se costosissimo, andiamo avanti nella trattativa con Mendes».



Con il Real Madrid quindi proseguiranno le grandi manovre azzurre al fine di regalare il colombiano al nuovo Napoli. «Ma se non dovesse andare in porto, penseremo con Raiola a Lozano», ha aggiunto ADL. «Tutti e due non possiamo prenderli, rischiamo di non farli giocare visto che ci sono anche tutti gli altri che già abbiamo e che vanno tutelati. Ma dobbiamo pensare prima a vendere per comprare, siamo in una fase ancora di studio, di amori facili. Dal primo giorno di luglio si dovrà essere più concreti».



Non soltanto attacco, però, visto che la difesa potrebbe trovare un Manolas in più in estate. «Ci stiamo lavorando», ammette De Laurentiis. «Albiol ci ha comunicato che non vuole restare a Napoli, noi non tratteniamo nessuno soprattutto a 34 anni. Un buon rimpiazzo potrebbe essere Manolas, anche se mi dicono che sia un calciatore con un carattere particolare e non vogliamo uno spogliatoio con criticità, Giuntoli dovrà verificarlo. E poi c’è lo scoglio Roma: hanno un nuovo assetto dirigenziale, un nuovo allenatore, dobbiamo verificare come poter acquisire il calciatore ad un prezzo giusto. Non bisogna sperperare denaro. Non siamo una squadra che deve per forza acquistare, abbiamo già una rosa forte e che dobbiamo puntellare».



Insieme al mercato, anche una grande estate tutta azzurra pronta a cominciare. «Ho promesso un regalo ai napoletani, avevo firmato un accordo di riservatezza ma oggi posso confermarlo: il 7 agosto a Miami e il 10 agosto a Detroit giocheremo contro il Barcellona», ha annunciato. «Dopo il ritiro a Dimaro, giocheremo l’amichevole con il Liverpool campione di Champions, poi con il Marsiglia in Francia, quindi faremo questi giorni negli States per valutare anche il nostro momento di forma. In Trentino faremo tre partite con squadre di Serie B senza spostarci a Trento. Al rientro dall’America ci fermeremo un po’ prima del campionato. Sarà un’estate all’insegna del calcio spettacolo da vivere tra la spiaggia e la Tv. Potremo saggiare il vero Napoli di Ancelotti dopo un anno di esperienza qui. Con Sarri da una parte e Conte dall’altra, sarà una stagione molto divertente, i tifosi saranno contenti».

