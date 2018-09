Napoli, ADL tende la mano ai tifosi: «60 euro per le tre gare Champions»

Importante novità per tutti i tifosi del Napoli. Come già annunciato ieri dalla società, il club azzurro ha messo a punto dei mini-abbonamenti per le tre gare di Champions League che si disputeranno al San Paolo contro Liverpool, Paris Saint Germain e Stella Rossa. «L’abbonamento per tre partite in curva si potrà pagare 60 euro, quindi 20 euro per ogni partita. I distinti pagheranno 110 euro per tutte e tre, 150 la Nisida, 270 la Posillipo, la tribuna d’onore 370», ha svelato Aurelio De Laurentiis.



«Chi non si abbonerà, pagherà invece per singola partita 40 euro in curva, i distinti 70 per partita, la Nisida anziché 150 per le tre partite ne pagherà 95, quasi il 100% in più a partita», ha continuato ai microfoni di Tv Luna. «Questo è il lavoro che è stato fatto, già contro il Parma si avranno prezzi più bassi. Noi abbiamo sempre detto che le partite di cartello devono andare a prezzi più alti, dallo scorso a quest’anno abbiamo incrementato di 33 milioni il costo degli ingaggi totali, se dovessimo applicare questa percentuale costerebbero molto di più i biglietti».



Tutto pronto, intanto, per la gara di stasera a Belgrado. «Il calcio è sempre emozionante, non solo in Champions League. Ancelotti ha già giocato qui a Belgrado, ha rischiato anche di perdere. Sono andato da Marchetti e gli ho detto: non facciamo come accadde qualche decennio fa, ma lui mi ha rassicurato». E sui rapporti sempre freddi col Comune, ha confermato: «Dicono che siamo inadempienti, ma io dico che lo sono loro. Continueranno ad aggiungere fuoco alla questione, ma noi non ci bruciamo. Quando dissi che il San Paolo era un c**** tutti mi attaccarono, ma chi lo ha ridotto così? Non io, ma chi doveva occuparsene, le amministrazioni che si sono susseguite nell’ultimo ventennio».

