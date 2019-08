De Laurentiis: «Seguo Lozano da gennaio. James una garanzia»

NonUna lunga intervista ai microfoni di Espn per Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro intervenuto direttamente da Miami prima del match contro il Barcellona. «Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, conosciamo esattamente quello che è il suo valore in campo. Potrebbe essere un ottimo calciatore per la nostra squadra, così come potrebbe esserlo anche James Rodriguez o il brasiliano Everton, ma ce ne sono ancora tanti altri che non conoscete».



Il patron azzurro, in uno stralcio dell'intervista (quella completa sarà pubblicata nelle prossime ore) si è lasciato andare al commento sul mercato del Napoli. «Quello che mi piace di più di Lozano è la sua gioventù soprattutto se comparata con un profilo come James: il colombiano ha più esperienza, conosce già bene Ancelotti e sarebbe una garanzia. Ma se dobbiamo considerare chi tra loro può dare maggiormente una mano a questo Napoli, possiamo avere diverse opinioni anche con Ancelotti o Giuntoli. Il giudizio è personale, non è importante quello che penso».

¿CHUCKY, ÉVERTON O JAMES? 😱



Aquí un avance de lo que habló @ADeLaurentiis, presidente del Napoli con Fuera de Juego ⚽



Próximamente la entrevista en nuestras emisiones y redes sociales. 🙌 pic.twitter.com/mPDMQ5l1tp — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 7, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA