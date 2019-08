Ai microfoni di Sky è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis, questa sera spettatore interessato del suo Napoli al Velodrome contro il Marsiglia. «Sarà una grande sfida, in estate facciamo sempre partite interessanti che diventano dei super allenamenti», ha detto il patron. «Dobbiamo far girare la squadra in campo facendo giocare tutti, ci prepariamo anche al grande tour americano per poter affrontare due volte in pochi giorni il Barcellona».



Ma nei pensieri di tutti c'è il mercato. «Sono tanti i nomi che stiamo valutando, non solo quelli di Lozano ed Icardi che conoscete», ha continuato ADL chiarendo poi la vicenda Pépé. «A loro ho offerto una cifra altissima, ma non siamo riusciti a prenderlo. Il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra, ma con i rientri di Ancelotti, Conte o Sarri in Serie A possiamo diventare più forti, anche se ci servirà tempo. L’Arsenal fattura cinque volte in più rispetto al Napoli e avrà potuto offrire più di quanto abbiamo fatto noi».

