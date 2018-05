«Questa cavalcata di 13 anni, che per la nona volta ci porterà in Europa, con dei numeri interessanti, mi fa piacere perché ho dimostrato alla mia famiglia che a Napoli si può lavorare e si deve lavorare. Il Sud è una risorsa di questo Paese disunito e può renderlo migliore». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che oggi ha ricevuto, alla Luiss di Roma, il premio 'Industria Felix 2018' attribuito alla società partenopea.



«Stiamo pagando l'incapacità dei politici da 50 anni a questa parte. Abbiamo attraversato un momento negativo, ma io ho dimostrato che in questi ultimi anni si può fare un buon lavoro. La Campania è in crescita e i risultati sono arrivati», ha aggiunto il numero uno del Napoli.



«Mi piacerebbe cancellare la Champions e fare un campionato europeo» ha poi aggiunto il patron del Napoli. «Un campionato europeo - ha affermato - con le 20 squadre che hanno fatto meglio». «Con gironi di andata e ritorno - ha aggiunto - e partite da giocare il mercoledì e il giovedì. Mentre il sabato e la domenica - ha concluso il patron azzurro - si giocherebbero i campionati nazionali».

