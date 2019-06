De Laurentiis taglia il Napoli: venti cessioni, il primo è Inglese

di Pino Taormina

Qualcosa si muove, ma non è abbastanza e, anzi, è poco più di nulla. Dei molti giocatori che deve smerciare, nelle ultime ore Giuntoli è riuscito solamente a piazzare Roberto Insigne. Il Napoli ha deciso di non esercitare il controriscatto e così l'altro Insigne va definitivamente al Benevento. C'è tempo, il mercato non è neppure iniziato ufficialmente. Ma diciamo che è un inizio perché la rosa che rischia di ritrovarsi Ancelotti a Dimaro il 6 luglio, ovvero tra meno di due settimane, è di 45 calciatori. Ovvio, i nazionali avranno giorni in più di vacanza, ma l'organico degli azzurri è davvero extra-large tra rientri da prestiti e conferme forzate, tagli e ritocchi.



Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio hanno un gran da fare: bisogna dare una bella sforbiciata all'organico azzurro. Il Bari - l'altra squadra della famiglia De Laurentiis - potrebbe dare una mano visto che adesso è risalita in Lega Pro. Ma certo, di questi nomi che entrano in rosa dal 1° luglio, la metà andrà via, da disperdere o prestare. Alla fine, infatti, ne devono restare in 25 (con l'iscrizione illimitata nella rosa di tutti i giocatori Under 22).



