De Laurentiis e la pista di atletica: «Via? Chiedete a de Magistris...»

Aurelio De Laurentiis lascia gli studi di Sky in piazza Montecitorio, dove ha partecipato al lancio dell'edizione restaurata de «La grande guerra» di Mario Monicelli. Forse per scaramanzia, il presidente del Napoli preferisce non sbilanciarsi quando gli chiedono se gli azzurri di Ancelotti riusciranno a superare il girone di ferro con Psg e Liverpool e approdare al secondo turno di Champions League.



Quando ci sarà un nuovo stadio? Adl si morde la lingua, sorride e anche in questo caso dribbla la domanda. Da tempo De Laurentiis, in aperto contrasto con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, chiede un impianto migliore e più moderno del San Paolo e, in particolare, propone tribune più vicine al campo senza la pista di atletica. Riuscirete a rimuovere le piste a Fuorigrotta? «Questo dovete chiederlo a De Magistris...», taglia corto il patron del Napoli parlando con l'Adnkronos. prima di andar via.



«La grande guerra» tornerà sul grande schermo in occasione della Festa del Cinema di Roma: la proiezione della versione restaurata, ad opera di De Laurentiis e della Cineteca Nazionale, è in programma per le 18 di oggi, presso la sala Petrassi dell'Auditorium, alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico.

