De Nicola: «Ghoulam può tornare in campo contro la Juventus»

Faouzi Ghoulam potrebbe tornare in campo contro la Juventus. Lo dice Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il professor Mariani - dice De Nicola - ci deve dare l’ok definitivo per far tornare Ghoulam. Dopo questo passaggio sarà Ancelotti a valutare il calciatore giorno dopo giorno. Credo che la condizione accettabile per farlo tornare a disposizione potrebbe essere per la sfida alla Juventus».



Nello stesso periodo si potrebbero rivedere in campo anche Alex Meret e Amin Younes. «Per Meret - prosegue De Nicola - stiamo aspettando si consolidi la frattura. I controlli per le fratture sono abbastanza particolari, spero che la prossima settimana, dopo un controllo con Radiografia, si possa allenare intensamente e riprendere a tuffarsi a terra, magari con un tutore». Ottimismo anche su Younes: «Un ragazzo simpaticissimo, per fine mese speriamo di affidarlo allo staff tecnico. Sarebbe bello riconsegnare tutti e tre completamente riabilitati a livello fisico ad Ancelotti per la settimana della sfida alla Juventus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA