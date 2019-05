La parola chiave è «complicità». Che è un qualcosa di più profondo della semplice concordia, o della comunione di intenti, o del sentirsi uniti su un fronte comune di un progetto condiviso fin dal primo istante, dal primo secondo in cui Ancelotti ha varcato le porte della Filmauro. No, no: sono proprio complici, Ancelotti e De Laurentiis, in un rapporto che negli ultimi mesi s'è andato rafforzando ancor di più, nella buona (il secondo posto blindato) e nella cattiva sorte (l'eliminazione dall'Europa League).

Un rapporto che si è cementato con le parole di De Laurentiis che sogna di blindare Carletto con un contratto a vita. Non è un caso, dunque, che quella del Napoli è l'unica panchina tra le big della serie A di cui si conosce il nome dell'allenatore per la prossima stagione. Negli ultimi 20 anni la Juventus ha cambiato 11 tecnici, l'Inter 20, il Milan 13, la Roma 14. Mentre più fedele è stato il Napoli, che in 15 anni di gestione De Laurentiis ha visto sfilare 7 tecnici.

Ancelotti ha pienamente soddisfatto le aspettative del Napoli.



