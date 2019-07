Dela: «Per James pronti a sacrifici Insigne si metta a disposizione»

di Gennaro Arpaia

«Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I blancos devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito». Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si esprime così sull'obiettivo di mercato James Rodriguez.



«Ho letto tante baggianate - aggiunge De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport - Io non mi metto a parlare con Florentino Perez di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente di James, che è amico nostro (Jorge Mendes ndr), non abbiamo bisogno di parlare di Florentino. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli, non ci ho mai parlato ma non abbiamo mai negoziato direttamente come impudentemente è stato riportato».



«Per Ancelotti sarebbe un regalo. Studiandolo ho capito che ha reso tantissimo solo in due occasioni, sempre con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Ancelotti ci ha parlato e lo ha saputo motivare. Se sono rose fioriranno... Stiamo aspettando che i tempi diventino maturi», conclude il numero uno del club partenopeo.







Poi sulla nuova stagione. «Avremo un Napoli sempre più forte perché anche il campionato italiano ha alzato l'asticella. Sarà un torneo forte ed equilibrato, più della Liga o della Ligue 1», ha confessato. «Insigne? Ormai è un uomo, non può più avere comportamenti infantili, deve mettersi a disposizione della squadra e giocare in più ruoli. Questa è casa sua, siamo felici di accoglierlo, spero sia la sua stagione e di vederlo come l'ho visto in nazionale». Domani l'amichevole con il Benevento. «Sarà un piacere rivedere Maggio, ho una sorpresa per lui».



Sul neo azzurro Manolas, che arriverà domani a Dimaro. «È un elemento di qualità, siamo intervenuti con grande tempestività per sostituire Albiol» ha detto. «Raul è rimasto per due anni su mia richiesta, non potevo più chiedergli di rimanere a Napoli. Elmas? Come ho già detto, bisogna prima vendere. Quando Rog andrà altrove, penseremo ad Elmas. Spero che Ounas possa arrivare in finale con l'Algeria per sfidare Koulibaly ed il Senegal».

