Denis Suarez in lista cessioni: ecco perché il Napoli spera

Il nome di Denis Suarez non è mai stato depennato dalla lista del Napoli e di Cristiano giuntoli, ma il direttore sportivo azzurro sa bene che, per un acquisto di tale portata, servirebbe che tutti i fattori del prossimo mercato si incrociassero in favore degli azzurri. Suarez è osservato speciale in giro per l'Europa, un po' per le sue qualità, un po' perché tutti si aspettano che il campioncino della Cantera riesca finalmente ad esplodere, arrivato alla soglia dei 24 anni.



Qualcosa, però, potrebbe interrompersi con il Barcellona e Suarez, da tutti definito qualche anno fa come l'erede di Xavi ed Insiesta nella mediana blaugrana, potrebbe anche trovare una nuova destinazione. Il motivo è duplice: da un lato, infatti, il club catalano potrebbe metterlo in vendita in estate per incassare la giusta cifra da investire sull'obiettivo Griezmann, circa 100 milioni di euro secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo Marca, totale che potrebbe essere raggiunto con le cessioni di Suarez come con quelle di Alcacer, Andre Gomes o Aleix Vidal.



Dall'altro, però, sarà da registrare anche l'arrivo in Catalogna di Arthur: il 21enne centrocampista brasiliano è stato ufficializzato qualche ora fa dal club blaugrana, arriverà la prossima estate e ovviamente toglierà spazio allo stesso Suarez. In questa stagione, per il giovane centrocampista di Salceda de Caselas, 18 presenze e anche tre gol, nonostante i problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento.

