Napoli, Machach denunciato ​dalla sua ex: «Mi ha picchiata»

di Bruno Majorano

Arrivato nel mese di gennaio durante la sessione del mercato di riparazione invernale, Zinedine Machach è a tutt'oggi oggetto misterioso in casa Napoli. Grandi sorrisi, continui post sui social con gli altri francofoni della squadra (Ounas e Diawara su tutti), tante panchine, ma zero minuti all'attivo. Si diverte a giocare ai videogiochi e ad ascoltare musica rap, ma dal punto di vista sportivo poco se non addirittura nulla. Al momento non si hanno notizie calcistiche relative a questo ragazzo classe 1996 che Giuntoli e De Laurentiis hanno preso a parametro zero dal Tolosa.



A fare più rumore e notizia, infatti, sono state le gesta fuori dal campo per il centrocampista francese che nelle ultime settimane si è conquistato l'attenzione delle pagine di cronaca cittadina per una lite furiosa con un condomino del suo stesso parco. Ebbene, Machach è stato accusato di aggressione da parte di un dentista che è stato malmenato dal giocatore del Napoli per presunti problemi di viabilità nel rientrare a casa. Il nuovo acquisto azzurro, infatti, da quando si è stabilito in città ha preso la stessa casa che è stata di Cavani prima e Tonelli poi, all'interno di uno dei parchi privati più belli ed esclusivi di Napoli in via Tasso.



Ma alla luce di quanto accaduto in Italia, però, in terra francese sono spuntati altri sgradevoli episodi analoghi. A partire da una storia d'amore finita male proprio per colpa dei presunti atteggiamenti violenti del ragazzo francese. Machach, infatti, si è sposato un anno fa in Francia con la ventenne Magda Sofia Bendacir conosciuta a Marsiglia tramite il fratello di lei, calciatore e amico di Zinedine che ha giocato per qualche mese nella squadra della Costa Azzurra nella stagione 2016-2017. Il matrimonio, però, è durato appena quattro mesi, perché nel giugno scorso la ragazza ha denunciato il marito chiedendone poi il divorzio a seguito di percosse sul volto e sugli arti inferiori che l'hanno costretta addirittura al ricovero in ospedale. Attualmente Machach è in attesa di giudizio: Magda Sofia Bendacir si è rivolta ad un legale ed ha presentato una denuncia penale nei confronti di quello che vorrebbe diventasse quanto prima il suo ex marito.



