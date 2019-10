«Di Lorenzo che colpo: il Napoli ha intuito le doti tecniche e morali»

di Pino Taormina

«Dà una gioia particolare vedere un ragazzo che fino a pochi anni fa giocava in Lega Pro a un passo dall'esordio in Nazionale. E poi quel tipo di ragazzo...». Mario Giuffredi è nella sede della Marat, a Casalnuovo, circondato da plastici di stadi in miniatura, maglie in cornice e articoli di giornali.

Giuffredi, a 26 anni l'Italia scopre Di Lorenzo. Ma fino ad adesso dove erano i club di serie A?

«È davvero una cosa difficile da capire. Io mi sono avvicinato a Di Lorenzo ai tempi del settore giovanile della Reggina e già allora era un calciatore di cui pensavo che potesse avere un futuro importante. Una volta andato via dalla Reggina durante gli anni ho continuato a dargli un'occhiata perché non riuscivo a capacitarmi di come un giocatore con quelle qualità fosse rimasto in Lega Pro. Fin quando poi non è arrivato ad Empoli dove, avendo dei calciatori in procura, ho avuto modo di seguirlo con molta più attenzione e dopo 4-5 mesi di campionato in serie B ho avuto la sensazione che potesse diventare un calciatore molto importante».



Come si arriva a scoprire un talento non più così giovanissimo?

«Senza pensare alla sua carta d'identità. Portiamo il nostro parametro di fare scouting dei giovani anche nella fase successiva, quando il calciatore è già formato. Quindi oggi, quando si va a vedere un calciatore in serie C o B, il nostro occhio deve essere proiettato verso quel calciatore per capire se può o non può giocare in serie A. Cosa si esamina? Struttura fisica e capacità di corsa, quindi se un giocatore è dinamico, veloce oppure lento e queste due cose messe insieme formano il motore di un calciatore che poi risulta fondamentale per poter giocare in serie A».





