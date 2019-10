Napoli, Di Lorenzo cura il look per l'Italia dall'hair stylist di Hamsik

di Pasquale Guardascione

Ha deciso di festeggiare la convocazione in Nazionale curandosi il look da Costantino Intemerato, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo.



L'hair stylist di Quarto è noto nello spogliatoio azzurro, amico dell'ex capitano Marek Hamsik a cui curava la famosa cresta.



Così ieri l'atleta partenopeo ha fatto tappa al negozio al Corso Italia dove ha firmato autografi e fatto selfie con molti tifosi che c'erano nel centro della cittadina flegrea.«Oggi siamo stati onorati della visita al nostro negozio del grande Di Lorenzo per curare il suo look, complimenti per la convocazione in Nazionale», ha dichiarato Intemerato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA