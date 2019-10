Di Lorenzo: «Meritavamo di più Ruolo? Gioco dove vuole Ancelotti»

Prima a destra, poi a sinistra. Per Giovanni Di Lorenzo quella di Genk non è stata di certo una gara noiosa. «Siamo stati imprecisi sotto porta soprattutto nel primo tempo. Ci portiamo a casa questo pari, le partite così sono un po’ strane, alla fine rischi anche di perderla, ma stasera meritavamo di più», ha detto il terzino azzurro a fine gara. «È presto per sapere come finirà. Se avessimo vinto avremmo visto la qualificazione da vicino, ma manca ancora tanto».



Ora occhio al Torino. «Io giocherò dove Ancelotti vorrà se bisogna aiutare la squadra. Sono contento di questo inizio di stagione, devo continuare a lavorare così», ha detto in vista delle difficoltà numeriche in difesa. «Ci sta mancando un po’ di cattiveria sottoporta, ma siamo cresciuti a livello difensivo: anche stasera era importante non prendere gol. Il girone non si è complicato, sapevamo fosse difficile perché in Europa è sempre così. Abbiamo affrontato una buona squadra in uno stadio caldo. Nazionale? La vivo tranquillamente, so di dover fare bene qui per poi aspirare alla nazionale. È un sogno per me»



