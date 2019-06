Di Lorenzo, prima cena a Napoli: subito in pizzeria con Donnarumma

Nuovo napoletano da quarantotto ore, per Giovanni Di Lorenzo l'investitura ufficiale in città arriva con una pizza. L'esterno ormai ex Empoli è stato beccato dai suoi nuovi fan in una nota pizzeria del centro insieme con l'ex compagno Alfredo Donnarumma, capocannoniere di serie B fresco di promozione in serie A con il Brescia, e non si è negato a qualche selfie ricordo, primo vero bagno di napoletanità dopo la firma dello scorso venerdì.



Di Lorenzo era arrivato in città dove ad attenderlo c'erano Giuntoli e parte dello staff azzurro, legandosi al Napoli fino al prossimo 2024. Un contratto importante per uno dei terzini più in forma dell'ultimo campionato, capace di attirare tante attenzioni nonostante l'anno difficile di un Empoli poi retrocesso in B.



