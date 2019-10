Di Lorenzo si gode l'esordio con l'Italia: «Ma ora testa al Napoli»

Esordio bagnato e fortunato. Giovanni Di Lorenzo si gode il primo gettone con l'azzurro della nazionale nella vittorio larga per 5-0 in casa del Liechtenstein. Il terzino del Napoli ben figura con la selezione di Mancini togliendosi anche lo sfizio dell'assist per il pokerissimo finale.



«Era importante continuare questa striscia di vittorie. Questo gruppo è bello, c’è una grande atmosfera, è facile ambientarsi». Così il terzino toscano ha poi commentato la gara ai microfoni di Rai Sport, raccontando le emozioni dell'esordio azzurro. «Mancini mi aveva comunicato dell’esordio in mattinata, ho provato a fare in campo quello che mi ha chiesto e sono contento».



Dietro il suo exploit anche i primi mesi con la maglia del Napoli. «Devo tanto ad Ancelotti, mi ha dato tanta fiducia e se sono qui è anche grazie a lui», ha continuato Di Lorenzo. «Ora devo continuare a fare bene con il Napoli. Proverò a dare sempre il massimo, per tornare qui devo fare bene con la mia squadra, quindi ora testa al Napoli».

