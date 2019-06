Di Maio ironizza su Sarri alla Juve: «Ci vorrebbe vincolo di mandato»

Un «vincolo di mandato» anche nel calcio per scongiurare casi come quello di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli ingaggiato dalla Juve pochi giorni fa. È la proposta (ironica) lanciata da Luigi Di Maio ai microfoni di 'Un giorno da pecorà su Rai Radio1. «Il Napoli purtroppo - osserva il vicepremier di Pomigliano D'Arco - è abituato a scoprire talenti e a regalarli alle altre squadre. In questi anni abbiamo Lavezzi, Cavani, mister Sarri... tutti grandi talenti. Come in politica dovrebbe esistere il vincolo di mandato per cui se entri con uno non puoi passare a un'altra squadra, forse dovremmo cominciare crearlo anche per il calcio, ma lo dico ironicamente». «Quando si passa alla Juve non è che stai passando ad una squadra qualsiasi, ma a una squadra profondamente rivale del Napoli. Non è una beffa ma sicuramente dispiace...», chiosa il capo politico del Movimento 5 Stelle.

