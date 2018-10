Esordio vincente di Diawara con la Guinea successo per 2-0 contro il Ruanda, nel match di qualificazione per la prossima coppa d'Africa. Il centrocampista del Napoli ha giocato 70 minuti disputando una buona partita, prestazione convincente a centrocampo per il giovane playmker azzurro.

