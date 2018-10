Diawara ha scelto la Guinea: «Mai detto di volere l'Italia»

È stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli nell'ultima di campionato contro il Sassuolo, ora per Amadou Diawara, però, è tempo di guardare agli impegni con la sua nazionale: la Guinea. «Non ho mai detto di voler giocare con la nazionale italiana. Ho sempre sognato di vestire la maglia della Guinea, per me è davvero importante. Fino ad oggi non mi sono mai sentito pronto per far parte della nazionale, ora so che è arrivato il momento. Sono pronto per essere parte della mia nazionale. Credo che la Guinea possa competere ad altissimi livelli, in squadra ci sono ottimi calciatori. Proverò a dare una mano alla squadra, per aiutare i miei compagni».

