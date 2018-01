Diawara si riprende il centrocampo, contro l'Atalanta riposa Jorginho

di Roberto Ventre

Riecco Diawara, il guineano torna da playmaker a guidare il centrocampo azzurro: una grande occasione anche per lui che in questa stagione sta brillando un po' meno rispetto all'anno scorso. Caratteristiche diverse rispetto a Jorginho, più fisicità e maggiore predisposizione in fase di non possesso a coprire sugli spazi ampi, più difficoltà invece nel fraseggio rapido nello stretto.



Diawara ha giocato sempre in Champions League (sei presenze su sei), mentre in campionato ha messo insieme solo undici presenze su 19, giocando meno rispetto alla scorsa stagione. Il guineano farà il suo esordio in coppa Italia stasera contro l'Atalanta dopo aver saltato per squalifica il turno precedente contro l'Udinese: buono il suo impatto sulla partita a Crotone quando è entrato nel finale al posto di Jorginho e ha sfiorato la rete con un tiro pericolosissimo dal limite sventato da Cordaz.



Questa contro l'Atalanta è una partita adatta sulla carta alle sue caratteristiche: la squadra di Gasperini fa proprio della forza fisica una delle sue qualità migliori ed è letale nelle situazioni da palla inattiva, sia calci d'angolo che punizioni. Diawara, quindi, potrà risultare utilissimo sia di testa sulle punizioni in fase difensiva che per fare da schermo protettivo a centrocampo. Una verifica indicativa in una partita importante per il Napoli che vale l'accesso alle semifinali: Diawara è uno dei titolari aggiunti di Sarri, uno dei cambi fissi con Jorginho. Il tecnico azzurro alterna i suoi due playmaker proprio per avere sempre un elemento fresco in regia, nel ruolo cioè dove si sviluppa la trama di gioco del Napoli. L'italo-brasiliano nelle ultime due partite contro Sampdoria e Crotone è apparso meno brillante rispetto a quelle precedenti dove fece la differenza, soprattutto nella trasferta contro il Torino.



Diawara, quindi, si gioca una carta importante anche nell'ottica di una possibile riconferma sabato contro il Verona. Nelle rotazioni inizialmente veniva sempre inserito insieme a Zielinski, nelle ultime partite invece con il polacco schierato spesso nel tridente d'attacco variano spesso i suoi compagni di centrocampo. Stasera contro l'Atalanta dovrebbe giocare con Rog a destra (in vantaggio rispetto ad Allan) e Hamsik a sinistra: Diawara sarà chiamato al lavoro sporco per andare a pressare sui centrocampisti avversari e coprire sul trequartista di Gasperini ma nello stesso tempo a palleggiare con precisione e rapidità. Quest'ultimo aspetto è quello su cui il guineano deve migliorare: il fraseggio nello stretto è fondamentale nel gioco di Sarri ma occorre grande tecnica abbinata a lucidità.





