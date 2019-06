Diawara titolare in Coppa d'Africa Guinea ko e a rischio eliminazione

Amadou Diawara ancora impegnato in Coppa d'Africa. Dopo l'esordio di qualche giorno fa, con la Guinea che aveva pareggiato contro il Madagascar per 2-2, il centrocampista del Napoli era di scena ieri nel secondo match del girone tra Nigeria e Guinea, gara terminata col successo nigeriano per 1-0 con un gol di Omeruo.



Diawara ha disputato tutta la gara, ma non è riuscito a portare a casa un risultato positivo insieme ai suoi compagni, mettendo a rischio anche la qualificazione al secondo turno della competizione: la Guinea ha già perso il treno per il primo posto nel girone ed ora dovrà impegnarsi per sperare almeno di essere alle spalle della Nigeria. Stasera il match tra il Senegal di Koulibaly e l'Algeria di Ounas.





