Diego mania: a Washington spunta un murale di Maradona

di Luca Marfé

WASHINGTON - Diego Armando Maradona.



Di colpo, come un’icona, come un destino, come un Dio.



Dove meno te lo aspetti, a Washington, lontano da tutto.

Vicino, vicinissimo però alla comunità italiana e in particolare napoletana della capitale degli Stati Uniti.



Tutto merito dell’estro dell’artista afroamericano A.L.Alì e del sentimento di Antonio Ferraro e degli amici di Napoli Pasta Bar, un vero e proprio covo partenopeo nel cuore pulsante della scena politica a stelle e strisce.











Una meraviglia assoluta, già meta del pellegrinaggio dei tifosi di mezzo mondo.

Napoletani, argentini, amanti di un calcio forse diverso, ma senz’altro indimenticato.



Come il più grande campione di tutti i campioni che adesso domina anche Sherman Avenue in quel di Columbia Heights.



Una tappa imperdibile, un muro che era semplice e che adesso, invece, sa di brividi.





