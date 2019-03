Troppi. Cinque gol nelle ultime due partite. Che succede alla difesa del Napoli, a prescindere dai centrali che Ancelotti schiera? A Salisburgo c'erano Luperto e Chiriches, contro l'Udinese riecco Maksimovic (sostituto di Albiol: il tecnico conta di recuperare lo spagnolo per i quarti di Europa League) e Koulibaly. Il problema, più che nella linea (che commette errori più tecnici che di posizione), è nella fase difensiva. Perché salta la diga a centrocampo.



ALLAN

Due mesi fa sembrava a un passo dal Paris St. Germain, che gli fece una corte serrata violando la regola che impone di non trattare calciatori tesserati per altri club. Ma l'offerta era evidentemente bassa per De Laurentiis. Il guerriero brasiliano ha subito il contraccolpo per quella vicenda di mercato. È irriconoscibile. Accusa battute a vuoto durante le gare, si perde l'avversario, non scherma la difesa e non fa ripartire l'azione. Ed è insostituibile, a maggior ragione con la ristrettezza di uomini che c'è adesso a centrocampo. Rog è stato ceduto in prestito al Siviglia, Hamsik è passato al Dalian e Diawara - peraltro poco efficace in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa - ha subito un grave infortunio a Salisburgo. Non potrà esservi modo di tirare il fiato per Allan, i cui pensieri devono essere proiettati sulle prossime partite, non su quanto potrebbe accadere in estate, se dovesse riaprirsi la trattativa con il Psg.





