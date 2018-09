Difesa, schemi, testa e identità: tutti i guai del Napoli di Carletto

di Roberto Ventre

Inesistente in attacco, fragile in difesa, sovrastato sul piano dell'intensità e del ritmo. Tanti i difetti del Napoli di Ancelotti contro la Sampdoria: da salvare solo la solidità fisica e mentale di Allan e l'intraprendenza di Ounas. Poi tutto da rivedere e tanti dubbi, a cominciare dal modulo.



IL SISTEMA DI GIOCO

Quello di Ancelotti è un 4-3-3, vicinissimo a un 4-3-2-1: diversi sono i movimenti che il tecnico chiede ai due esterni di attacco e gli automatismi ancora non sono perfezionati. Evidente la poca intesa tra Insigne e Verdi contro la Sampdoria e anche la prestazione sotto tono di Milik. Ripercussioni negative non solo in termini di peso offensivo ma anche nel lavoro di copertura: con Sarri la squadra si abbassava rapidamente difendendo con il 4-5-1, situazione che ora non sta avvenendo con la stessa efficacia. Ancelotti non è un'integralista e ha la capacità di cambiare sistema di gioco a seconda dei momenti delle partite e per la seconda volta consecutiva ha ridisegnato il Napoli con il 4-4-2, schierando Milik al fianco di Mertens. Un modulo in cui, tra gli altri, farebbe più fatica anche Hamsik a centrocampo. Ancelotti dovrà trovare il gusto equilibrio per sfruttare al meglio i sei attaccanti in organico.



INTENSITÀ E COMPATTEZZA

Il Napoli sovrastato sul piano dell'intensità e del ritmo: sbagliato l'approccio alla partita e sbagliati i tempi del pressing con gli azzurri sistematicamente saltati. La squadra di Ancelotti si è allungata e ha perso compattezza. I problemi evidenziati nelle false partenze contro Lazio e Milan furono poi mascherati con la grande reazione d'orgoglio nella seconda parte di gara quando il Napoli riuscì a cambiare passo ritrovando fiducia. Contro la Samp, invece, l'accenno di reazione in avvio di ripresa non è stato premiato da un episodio favorevole che poteva far cambiare l'inerzia della partita Il gol non è arrivato per darà il là all'eventuale rimonta. Poi Quagliarella ha chiuso cancellato definitivamente le speranze.





