Ore 13, Dimaro si tinge di azzurro: l'arrivo del Napoli live sul Mattino.it

di Bruno Majorano

È tutto pronto a Dimaro-Folgarida per accogliere il Napoli da oggi e per i prossimi 21 giorni. Stadio di Carciato, centro storico, l'area in quota a Folgarida, le strutture commerciali e gli alberghi, a partire dallo Sport Hotel Rosatti, sede logistica della squadra di Carlo Ancelotti, si sono già vestiti a festa come da collaudata tradizione. E come sempre, alla vigilia dell'arrivo degli azzurri si scoprono le novità del ritiro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO