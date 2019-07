Dimaro, è capitan Insigne show sul palco con Sal Da Vinci

di Bruno Majorano

Una serata speciale a Dimaro. Durante lo spettacolo in piazza dei comici di Made in Sud e Sal Da Vinci, protagonista anche Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato chiamato sul palco durante l’esibizione del cantante Sal Da Vinci e insieme hanno intonato “Tu sì ‘na cosa grande” e “Malafemmena” . Il tutto davanti ai tantissimi tifosi azzurri presenti in piazza. Lorenzo si è seduto accanto a Sal Da Vinci e lo ha accompagnato durante l’esecuzione dei suoi brani più famosi lasciandosi trasportare dalle note.



